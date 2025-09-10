石破総理の後任を決める自民党の総裁選をめぐり、高市前経済安全保障担当大臣が近く出馬する意向を明らかにする見通しです。また、茂木前幹事長はきょう午後、正式に出馬表明する予定です。総裁選は「党員投票」も含むいわゆる「フルスペック型」で、今月22日に告示され、来月4日に投票がおこなわれます。「ポスト石破」をめぐっては、きょう、茂木前幹事長が記者会見を開き正式に出馬表明するほか、高市前経済安全保障担当大臣も