なにわ男子の大西流星（24）が、森永製菓「板チョコアイス」の新CM（22日から全国放映）に出演する。同商品のCM出演は今年で3年目。今作ではラップのリズムに乗って商品の魅力を伝えている。至福の表情でその味を表現しており「パキッと感が皆さんに伝わるように食べ方を工夫してみたり。普段（商品を）食べる時よりも、いい音を鳴らせたような気がします」と自信作ができあがった。放映に先駆け10日午前11時から特設サイトで公開