アップルは、新型スマートフォン「iPhone 17」を発表した。9月19日に発売される。 ベゼルを狭くすることで、ディスプレイは従来の6.1インチから6.3インチに拡大した。最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、常時表示ディスプレイは、1Hzまでリフレッシュレートを低下させる。最大輝度は3000ニトでアップル史上最高とする。 表面ガラスには「Ceramic Shield 2」を採用。耐擦過性能は3倍