Image: Apple 今回のベースモデル、優秀だ！いやぁ、出ましたね！ iPhone 17シリーズ！ 出るぞと理解っていても、いざ出てみるとやっぱ盛り上がりますね！トップ画像のとおりカラーバリエーションは5種類。どれもパステル調で柔らかな印象ですね〜。画面拡大、120Hz対応 Image: Apple バックパネルのデザイン