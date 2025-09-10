新型コロナ対策の雇用調整助成金約375万円をだまし取ったとして、社会保険労務士の男ら2人が逮捕されました。 【写真を見る】「新型コロナの影響で従業員に休業手当を支給した」とウソの申請…国から雇用調整助成金約375万円をだまし取った疑い社労士の男ら2人逮捕岐阜県警 逮捕されたのは、岐阜県中津川市の社会保険労務士・横井康宏容疑者（44）と岐阜県北方町の会社役員・岩本拓也容疑者（40）です。 警察によりますと