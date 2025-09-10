NY株式9日（NY時間14:18）（日本時間03:18） ダウ平均45716.16（+201.21+0.44%） ナスダック21830.59（+31.89+0.15%） CME日経平均先物43350（大証終比：-210-0.48%） 欧州株式9日終値 英FT100 9242.53（+21.09+0.23%） 独DAX 23718.45（-88.68-0.37%） 仏CAC40 7749.39（+14.55+0.19%） 米国債利回り 2年債 3.532（+0.045） 10年債 4.067（+0.027） 30年債 4.710（+0