ＮＹ時間の終盤に入ってユーロドルは戻り売りが続いており、１．１７ドル割れをうかがう展開が見られている。先ほどマクロン仏大統領は新首相に側近のルコルニュ氏を指名した。前政権で国防相を務めた。ルコルニュ氏はこの２年間で５人目の首相となる。直近の２人の首相は、ユーロ圏で最大となる財政赤字を大幅に削減する予算案を通そうとして退陣に追い込まれた。 アナリストは、ユーロドルは足元で下落