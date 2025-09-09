「好きな人から“遊んでそう”って思われたら最悪！」と思ったこと、ありませんか？本人はそんな気がなくても、ちょっとした言動で男性から「恋愛対象外」にされてしまうことも。そこで今回は、男性が冷める“残念”な行動を紹介します。誰とでも“２人きり”で会う友達感覚で男友達と２人きりの食事や買い物に行く。女性からすれば普通でも、男性の目には「誰にでも親しい＝特別感がない」と映ります。気になる彼が見たら「自分は