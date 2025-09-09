「もしかしたら彼氏に浮気されているのかも？」という不安を覚えたら、彼氏の行動を改めて観察してみましょう。そこで今回は、浮気中の男性がしがちな「不自然行動」を紹介します。スマホを常に手放さなくなる浮気中の男性はスマホを常に手放さなくなるもの。お風呂場やトイレへ行くときはもちろん携帯しますし、一緒にいても彼女の目の前にスマホを放置するようなことはしません。きっと画面通知を見られたくない事情があるのでし