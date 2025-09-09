９月に入っても、外はまだまだ真夏のような暑さ。気象庁の発表でも「残暑は長引く」とされており、今年は例年以上に“短い秋”になりそうです。暦の上では秋なのに、夏服のままでは季節外れに見えるし、でも長袖はまだ汗ばむ…。そんな微妙な時期に「何を着ればいいの？」と悩む大人世代のために、今回は残暑を乗り切りつつ秋らしさをまとえる「大人の正解アイテム」を紹介します。🌼「若作り」と「若見え」の違いとは？“