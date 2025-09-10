Image: Apple Apple Watch SE 3、かなり良さげなのでは？Apple（アップル）から正式にApple Watch Series 11とApple Watch SE 3が発表されました。今年は何が進化したのか、軽く見ていきましょう。Apple Watch Series 11は「高血圧を検出する機能」に対応 Image: Apple Apple Watch Series 11のディスプレイで