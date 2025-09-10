Image: Apple これから、AirPods着けている人はガンガン話しかけられる世の中になるのかも!?今年のApple発表会。ど頭で宣言されたのが、AirPods Proの超大型進化。AirPods Proが、通訳に Image: Apple 登場したAirPods Pro 3。こいつがこれから、外国語話者との会話をリアルタイムに通訳してくれます。Apple I