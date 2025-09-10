気象台は、午前3時20分に、洪水警報を輪島市、珠洲市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】石川県・輪島市、珠洲市に発表 10日03:20時点能登では、10日昼前まで土砂災害に、10日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■輪島市□大雨警報・土砂災害10日昼前にかけて警戒・浸水3時間最大雨量45mm□洪水警報【発表】10日朝にかけて警戒■珠洲市□大雨警報・土砂災害10日昼前にかけ