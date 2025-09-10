【Apple Event】 9月10日2時～ 配信開始 Appleは9月10日、新型スマートウォッチ「Apple Watch Ultra 3」を発表した。9月19日発売予定で、価格は799ドル。 「Apple Watch」の最上位モデルとなる「Ultra」の新モデルが登場。「Apple Watch」シリーズ史上最大のディスプレイを搭載し、5G通信のほか、衛生通信による緊急通報機能に対応した。また「Apple Watch Series 11」と同