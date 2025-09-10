【コロンバス（米オハイオ州）８日＝金川誉】日本代表は、米国戦（９日、日本時間は１０日）に向け、会場のロウアードットコム・フィールドで前日練習を行った。６日にメキシコ戦で０―０と引き分けたメンバーから、森保一監督（５７）が大幅な先発入れ替えを明言して臨む。前日会見に出席した森保監督は、選手たちのチャレンジに期待した。主力を起用したメキシコ戦から、先発メンバーの大幅入れ替えを行う米国戦に向け「経験