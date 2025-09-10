気象台は、午前3時1分に、大雨警報（土砂災害）を輪島市、珠洲市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】石川県・輪島市、珠洲市に発表 10日03:01時点能登では、10日昼前まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■輪島市□大雨警報【発表】・土砂災害10日昼前にかけて警戒■珠洲市□大雨警報【発表】・土砂災害10日昼前にかけて警戒