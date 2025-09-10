【コロンバス（米オハイオ州）８日＝金川誉】日本代表は、米国戦（９日、日本時間は１０日）に向け、会場のロウアードットコム・フィールドで前日練習を行った。６日にメキシコ戦で０―０と引き分けたメンバーから、森保一監督（５７）が大幅な先発入れ替えを明言して臨む一戦。過去にわずか１敗しかしておらず、米国代表にとっての“要塞”と称される同スタジアム。完全アウェーの敵地で、Ｗ杯ホスト国と相まみえる一戦に課され