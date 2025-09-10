【Apple Event】 9月10日2時～ 配信開始 Appleは9月10日、新型スマートフォン「iPhone 17」を発表した。 「iPhone 17」は6.3インチディスプレイを搭載し、通常モデルでは初めて「ProMotion」に対応することで、リフレッシュレートは最大120Hzに向上。SoCは最新の「A19」で、背面カメラは4,800万画素のFusionカメラ、1,200万画素のマクロカメラの2眼構成となっている。