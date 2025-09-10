2025年9月10日にAppleが開催した新製品発表イベントの中で、「iPhone Air」が発表されました。iPhone Air - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/iphone-air/Introducing iPhone Air | Apple - YouTubeiPhoneファミリーに新しい仲間が加わります。パワフルなのにとても薄くて軽いです。グレード5チタニウムの筐体を持ちます。初めてCeramic Shieldをチタニウムフレームの両面に採用。これによりこれまでのどのiPhoneよりも頑丈