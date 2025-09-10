ウクライナ東部ドネツク州でロシア軍の空爆を受け、これまでに年金受給者ら24人が死亡しました。ドネツク州当局によりますと9日朝、前線から約8km離れた集落ヤロワがロシア軍の空爆を受け、これまでに24人が死亡、19人が負傷しました。ウクライナの公共放送「ススピリネ」は、年金を受け取るために多くの住民が地元の郵便局に集まっていたと伝え、犠牲者の多くが高齢者だったとしています。ゼレンスキー大統領は、自身のSNSで「ロ