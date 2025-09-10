きょうの為替市場はドル高が優勢となる中、ユーロドルは１．１７ドル台前半に下落している。前日に引き続き１．１７ドル台後半まで上昇したものの、１．１８ドル台には到達せずに伸び悩んでいる格好。ただ、ドルの先安感が根強い中で底堅い値動きは続いている。一方、ユーロ円はロンドン時間の円高で１７２円台前半まで下落していたものの、１７２円台半ばに下げ渋る動き。 今週はＥＣＢ理事会が開催されるがス