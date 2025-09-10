2025年9月10日にAppleが開催した新製品発表イベントの中で、Apple WatchのハイエンドモデルとなるUltraシリーズの最新モデルとなる「Apple Watch Ultra 3」が発表されました。Apple Watch Ultra 3 - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/apple-watch-ultra-3/Appleのイベント - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/apple-events/Watch a special Apple Event today at 10 a.m. PT.— Apple (@Apple) September 5, 2025