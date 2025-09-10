2025年9月10日にAppleが開催した新製品発表イベントの中で、「Apple Watch Series 11」が発表されました。Apple Watch Series 11 - Apple（日本）https://www.apple.com/jp/apple-watch-series-11/詳細発表前に、Apple Watchに命の危機を救われたユーザーからの感謝の声をまとめた動画が流れました。Dear Apple | Apple Watch - YouTubeApple Watchは深刻な健康の問題の可能性を知らせることで多くの命を守っています。そんなApple