「ドジャース３ー１ロッキーズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）がロッキーズ戦に「１番・指名打者」で出場し、３打数１安打１四球だった。１−１の七回に二塁打で好機を拡大し、後続の勝ち越し適時打をお膳立てするなど、つなぎ役に徹した。チームの２連勝でナ・リーグ西地区首位の座を堅守した。欲しかった１点を手繰り寄せた。同点で迎えた七回２死一塁。大谷が右翼手の右へ時速約１８４キロの高