10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比220円安の4万3340円と急落。日経平均株価の現物終値4万3459.29円に対しては119.29円安。出来高は7764枚となっている。 TOPIX先物期近は3123ポイントと前日比4ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.88ポイント高で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 43340