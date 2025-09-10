愛知県は障害のある人らのための優先駐車場が適正に使えるよう、利用証を交付する制度の準備費用などを盛り込んだ9月補正予算案を発表しました。 【写真を見る】歩行が困難な人にとって大切な「優先駐車場」…適正な利用めざし「利用証で可視化」“パーキング・パーミット制度”開始に向けた準備費で1200万円愛知県の9月補正予算案 愛知県が9日に発表した、9月補正予算案の総額は一般会計で約186億円で、このう