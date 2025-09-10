（NY時間12:25）（日本時間01:25） ウルフスピード＜WOLF＞1.71（+0.48+39.42%） 半導体のウルフスピード＜WOLF＞が急伸。再建計画が承認されたと発表した。これにより、数週間以内に破産法第１１条の適用下から脱却する道が開かれた。同社は破産法第１１条からの脱却後、負債を約７０％削減できる見込み。 【企業概要】 米国内外の企業・大学など向けに、ワイドバンドギャップ半導体を開発・製造・販