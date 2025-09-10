NY株式9日（NY時間12:27）（日本時間01:27） ダウ平均45603.99（+89.04+0.20%） ナスダック21810.54（+11.84+0.05%） CME日経平均先物43195（大証終比：-365-0.84%） 欧州株式9日GMT16:27 英FT100 9242.53（+21.09+0.23%） 独DAX 23718.45（-88.68-0.37%） 仏CAC40 7749.39（+14.55+0.19%） 米国債利回り 2年債 3.540（+0.054） 10年債 4.080（+0.040） 30年債 4.724