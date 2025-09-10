◇ナ・リーグドジャース3―1ロッキーズ（2025年9月8日ロサンゼルス）ドジャース・大谷が7日のオリオールズ戦で見せたゴルフのパッティングのような新パフォーマンスの誕生秘話が明かされた。地元局スポーツネットLAの実況で、アーロン・ベイツ打撃コーチが大谷、ベッツ、フリーマンにグループメッセージを送っていたことを紹介。「ゴルフに例えてほしい。毎ホールでバーディーを狙わなくていい。君たちは凄いんだから、