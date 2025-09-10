◇ナ・リーグドジャース3―1ロッキーズ（2025年9月8日ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（31）は8日（日本時間9日）、ロッキーズ戦で同点の7回に打球速度114・3マイル（約184キロ）の爆速二塁打を放ち、ムーキー・ベッツ内野手（32）の決勝2点打を呼んだ。投手陣も9回の先頭打者に二塁打を許すまで“継投ノーヒッター”の快投劇。直近3試合中、2試合が9回途中まで無安打投球を続けた史上初の珍しい勝利となった。