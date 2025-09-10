中東カタールの首都ドーハで9日、複数回の爆発があり、イスラエル軍はイスラム組織ハマスの幹部を殺害するために攻撃したと発表しました。映像はカタールの首都ドーハで、黒い煙が上がっているのが確認できます。9日、イスラエル軍はハマスの幹部を殺害するために攻撃したと発表しました。攻撃対象となった幹部は、2023年10月7日のハマスによるイスラエル襲撃について直接責任を負っているとしています。中東メディアはハマス高官