◇セ・リーグ阪神0-3DeNA（2025年9月9日甲子園）阪神・伊原が中継ぎ要員として出場選手登録され、3点劣勢の9回に出番が回ってきた。「リリーフは1球で試合が動いちゃうんで。後悔しないように投げ切ることを意識した」と相手中軸の筒香、オースティン、佐野を計12球で打ち取って仕事を果たした。今季は4月中旬に先発ローテーション入りして5勝をマークも、現在は先発6連敗中。目標の新人王へ向け、ブルペン陣の一角とし