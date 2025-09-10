◇セ・リーグ阪神0-3DeNA（2025年9月9日甲子園）▼伊原が中継ぎこの先の、いろんな可能性を見ながらですね。▼フルメンバー昨日（8日）が月曜日で休みですからね。選手はみんな、自分の技術を上げるために日々戦っていますから。「疲れました」という選手がいればそうしますけれど、そんな感じはないので。試合に出たい、打席に立ちたい、登板したいという選手が集まっているということですね。