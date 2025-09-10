◇セ・リーグ阪神0-3DeNA（2025年9月9日甲子園）阪神・井坪が1軍通算8打席目で甲子園初打席に臨んだが、快音を響かせることはできなかった。この日昇格し、8回1死から代打で出場したものの三ゴロ。「打席に立ったらあまり（他のことは）考えていなかった。今日、結果が出なかったんで、また明日からやっていきます」。8月19日の中日戦で1軍デビューし、初安打をマークしたプロ3年目の若虎が、さらなるアピールへ闘志を燃