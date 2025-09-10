◇セ・リーグ阪神0-3DeNA（2025年9月9日甲子園）DeNAの難敵左腕ケイの前に打線が苦しむ中、阪神・高寺が左前打を放って存在感を示した。5回2死から初球151キロツーシームを捉え、「左投手から打ちたいと思っていましたし、いいピッチャーから打ってアピールしていきたい」と振り返った。「僕は先のことは考えられないので一戦一戦頑張ります」と謙虚に話したものの、ケイとはCSファイナルSで対戦する可能性もあり、アピ