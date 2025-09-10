大阪市のスーパーに設置された防犯カメラの映像では、白い仮面をかぶった男が確認できます。店員に包丁を突きつけ、現金を奪って逃走しました。◇客がいなくなった閉店後のスーパー。そこに現れたのは、白い仮面の男です。きょろきょろと周りの様子を確認しながら、店の奥へ。男が進んだ先には、作業をしていた店員がいました。次の瞬間…店員「キャー」◇9日未明、スーパーに設置された防犯カメラに映っていたのは、