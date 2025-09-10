ボートレース下関の「スポニチ金杯争奪戦準優進出バトル」が１０日に開幕する。松本純平（３０＝埼玉）が引き当てたのは、２連率３９％の３４号機。前操者の瀬川公則は１走して途中帰郷となったが、機素性自体は良く３回前のお盆シリーズでは入海馨が地元勢を抑えてＶを飾っている。「ペラはもらったままです。試運転をする時間がなくて特訓だけ。ターン回りはまだ分からないけど、班で下がることはなかった。このままで行く