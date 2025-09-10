NY株式9日（NY時間11:36）（日本時間00:36） ダウ平均45682.29（+167.34+0.37%） ナスダック21773.51（-25.19-0.12%） CME日経平均先物43155（大証終比：-405-0.94%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は続伸。手掛かり材料に乏しい中、明日の生産者物価指数（ＰＰＩ）、明後日の消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表待ちの雰囲気に変化はない。 先週金曜日の米雇用統計が予想以上に弱い内容となり、市