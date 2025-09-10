石破総理の辞任表明以降、株価は上昇しています。日経平均株価は一時、4万4000円を初めて突破。ただ、「先行きは楽観できない」との見方もあります。■日経平均初の4万4000円台に9日夜、都内にある“投資家バー”。 投資家たちは熱気に包まれ、店内は活気を帯びていました。9日、日経平均株価は取引開始の直後からぐんぐん上昇、一時、4万4000円を初めて突破しました。投資家「大高騰されると逆に困る。4万5000円とかだった