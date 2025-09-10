9日は全国的に大気の状態が不安定となり、雷を伴う激しい雨に見舞われた所もありました。その一方で、岐阜や京都などでは最高気温が37℃に迫るなど、厳しい残暑が続いています。この暑さ、出口はいつ見えるんでしょうか？