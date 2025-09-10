気象台は、午前0時54分に、洪水警報を多久市、武雄市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を伊万里市、武雄市、嬉野市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】佐賀県・多久市、武雄市に発表 10日00:54時点佐賀県では、10日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。南部では、10日昼前まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■多久市□洪水警報【発表】10日昼前にかけて警戒■伊万里市□