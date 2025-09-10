アメリカのトランプ政権が日本に対する自動車関税の引き下げを来週16日までに実施する見通しとなりました。アメリカのトランプ政権は9日、日本に対する自動車関税を現在の27.5％から15％に引き下げることを盛り込んだ大統領令を官報のウェブサイトで公表しました。官報への掲載後、7日以内に自動車関税の引き下げを発効すると定められていることから、来週16日までに自動車関税の引き下げが実施される見通しとなりました。また、「