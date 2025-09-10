【エルサレム＝福島利之、船越翔】中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、カタールの首都ドーハで９日、大きな爆発が起きた。イスラエル軍は同日、パレスチナ自治区ガザで戦闘を続けるイスラム主義組織ハマス幹部を狙った「精密攻撃を行った」と発表した。停戦交渉の仲介役を担ってきたカタールは自国内への攻撃に猛反発しており、交渉への影響は必至だ。アル・ジャジーラは、軍がドーハに滞在するハマス幹部の暗殺を図