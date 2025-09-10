JR九州によると、9日午後11時37分ごろ、鹿児島線笹原駅でリレーかもめ66号（武雄温泉22時43分発門司港行）に人身事故が発生した。10日午前0時4分現在、警察が現場検証中で同線博多〜南福岡で運転を見合わせている。再開見込みは同1時半ごろ。▶JR九州・運行情報