まだまだ厳しすぎる残暑……。手作りのあいすくりんで、ほっと一息つきませんか？ 牛乳、卵、砂糖に、練乳。なじみのある４素材だけでできるのが何よりの魅力。練乳のまろやかな甘み、ときどき感じるシャリッとした口当たりは、どこか懐かい気持ちに。へとへとな夏疲れのからだに、やさしく染みわたるおいしさですよ！『あいすくりん』のレシピ材料（作りやすい分量）牛乳……1カップ卵黄……1個分砂糖……大さじ2練乳……大さじ2