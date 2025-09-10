その後、ドル円は買い戻しが膨らんでおり、１４７．３０円付近まで下げ渋っている。ロンドン時間に日銀関連のニュースが流れ円高の反応が強まった。石破首相の辞任表明を受けて日本の政治情勢が流動的になる中でも、日銀は年内利上げの可能性を排除しない姿勢だと伝わっていた。 ドル円は１４６．３０円近辺まで一時下落したものの、ＮＹ時間に入ってドル買いが優勢となっており、ロンドン時間の下げを取り戻している