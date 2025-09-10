9日の夜、コインランドリーの駐車場でカネが奪われる強盗事件がありました。奪われたのは、現金500円でした。警察が逃げた男の行方を追っています。 警察によりますと、9日の午後9時46分ごろ、山形県川西町で強盗事件があったと警察に通報がありました。 現場となったのは川西町上小松のコインランドリーの駐車場で、57歳の女性が車に乗っていたところ、窓ガラスをたたいてきた男がカッターナイフを突きつけ脅