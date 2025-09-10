【JP20NH 1/700 海上保安庁 巡視船 PLH-33 れいめい 塗装済みプラモデル 旗・旗竿・艦名プレートエッチングパーツ付き】 9月10日 出荷開始 価格：9,790円 ピットロードは、プラモデル「JP20NH 1/700 海上保安庁 巡視船 PLH-33 れいめい 塗装済みプラモデル 旗・旗竿・艦名プレートエッチングパーツ付き」の出荷を9月10日に開始する。価格は9,790円。