日立製作所は、アメリカで鉄道車両の製造工場を本格稼働させました。日立製作所が8日、アメリカ・メリーランド州に開業した鉄道工場。ワシントン首都圏交通局から最大22億ドル（約3200億円）で受注した鉄道車両などを、最先端技術を活用しながら製造します。車両の点検など、危険が伴う作業はAIが搭載された犬型ロボットが代行。完成前の車体の周りや下を歩きながら撮影し、欠陥がある場所を見つけ出してくれます。また、カメラの