【METAL BUILD ゴッドガンダム＆ゴッドガンダム弐（セカンド）】 開発・発売元：BANDAI SPIRITS 発売日：2025年8月25日 価格：44,000円 ジャンル：アクションフィギュア サイズ：全高約180mm BANDAI SPIRITSは、合金完成品トイブランド「METAL BUILD」シリーズに、「ゴッドガンダム」が立体化。しかも、30周年記念外伝に登場した「